Ростовчанки приняли участие в "Автодевичнике"

Сегодня, 18:21

В Ростове-на-Дону в честь 8 марта прошёл автопробег, в котором приняли участие местные жительницы на украшенных автомобилях. Женщины серьёзно подготовились к «автодевичнику», наклеив на свои машины картонные ресницы, губы, шляпки и юбки из разных тканей.

Для украшения транспортных средств ростовчанки также использовали розовые воздушны шары. Некоторым хватило фантазии, чтобы превратить свои машины в бабочку, торт или шляпу. Автомобили стартовали от памятника «Тачанка», в мероприятии принимали участие 20 автоледи. Любопытно, что перед тем, как начать автопробег женщины накрутили волосы на бигуди.

Мероприятие проводилось под контролем инспекторов ДПС. После того, как дамы проехали в районе малого и большого кольца площади Гагарина, они завершили празднование в парке им. Октябрьской Революции, рассказали в УГИБДД МВД России по Ростовской области.

На «автодевичнике» проводились конкурсы, например, «Из чего состоит автомобиль» и «Добрый гаишник». В конце праздника всем женщинам подарили тюльпаны.