Минтранс Самарской области отремонтирует 16 своих авто за 22 млн рублей

Сегодня, 17:26

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило о поиске подрядчика, который займется ремонтом 16 автомобилей из автопарка ведомства. Сообщается, что стоимость запчастей и работы оценена почти в 22 000 000 рублей, а в автопарке министерства есть премиальный Audi A8L с удлиненной колесной базой.

Согласно данным местных автомобильных изданий, Минтранс Самарской области объявил тендер на поиск подрядчика, который сможет провести ремонт министерского автопарка. Чиновники отметили, что ремонта да данный момент требуют 16 автомобилей, среди которых три внедорожника Chevrolet Niva, три внедорожника УАЗ «Патриот», два кроссовера Hyundai Tucson, люксовый седан Audi A8L, а также грузовики от компании «ГАЗ».

В министерстве отметили, что в автопарке ведомства есть автомобили, выпущенные в 2006, 2007, 2008 и 2011 годах. Стоимость ремонтных работ оценена в 864 000 рублей, в то время как за запчасти из бюджета будет выделено 21 000 000 рублей.

Отмечается что закупать запасные части необходимо у официального дилера в Октябрьском районе Самарской области, а исполнитель должен иметь современный сервисный центр с возможностью обслуживание восьми машин одновременно.