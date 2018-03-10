Еще не вышедший кроссовер Audi e-tron уже доступен для предзаказа

Сегодня, 06:00

В Великобритании стартовал приём предзаказов на электрический кроссовер Audi e-tron, который пока не был представлен в серийном исполнении. Пока оформить заказ на новинку немецкой премиальной марки могут жители только одной страны.

Компания Audi привезла на Женевский автосалон-2018 предсерийный прототип новейшего «паркетника». Ожидается, что презентация серийной версии состоится будущим летом, а продажи модели начнутся в 2019 году.

Отметим, что британское подразделение Audi предлагает клиентам оставить депозит в 1 000 фунтов стерлингов, что позволяет вступить в Клуб приоритетных потенциальных владельцев. Лишь после публичного дебюта товарного e-tron покупатели получат возможность первыми оформить заказ на электрокроссовер.

Помимо этого, члены клуба будут получать информацию о том, как проходит подготовка автомобиля к выпуску, а также приглашения на ряд мероприятий, организованных Audi. В случае если клиент изменит своё решение относительно покупки, ему вернут депозит.

На сегодняшний день технические характеристики нового Audi e-tron остаются загадкой. Известно, что в основу кроссовера легла платформа MEB от Volkswagen. Кроме того, автомобиль получит по электромотору на каждую ось. Запас хода модели предположительно составит 500 км.