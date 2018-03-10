Опубликованы тизеры спортивного седана Geely Emgrand GT

Вчера, 22:00

Китайская компания Geely опубликовала свежие тизерные изображения нового флагманского седана Geely Emgrand GT. Новинка получит спортивные нотки в дизайне, а на автомобильном рынке Китая модель будет продаваться под именем Borui GT.

На страницах китайских автомобильных изданий появились очередные тизерные изображения нового флагманского седана Geely Emgrand GT, который в КНР будет предложен под именем Borui GT. Примечательно, что модель Geely Emgrand GT реализуется на российском автомобильном рынке, но при этом речь идёт о совершенно другом автомобиле.

Судя по тизерам, новый Geely Emgrand GT получит полностью пересмотренную заднюю часть кузова, которая примечательна фарами с новым рисунком, а также укороченным задним свесом. Кроме того, седан получит более широкие колесные арки. Ранее разработчики показали переднюю часть кузова, которая оснащается светодиодными фарами и агрессивной решеткой радиатора.

Ожидается, что новый Geely Borui GT получит под капот 1,5-литровый бензиновый турбомотор, который способен генерировать 179 лошадиных сил. Базовая версия Geely Borui в Китае реализуется с 1,8-литровым турбодвигателем мощностью в 163 или 184 «лошадки», а 2,4-литровый «атмосферник» генерирует 192 силы.