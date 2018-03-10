В Сети представлен первый рендер кабриолета BMW 8 Series

Сегодня, 09:00

В Глобальной сети представлен первый рендер кабриолета BMW 8 Series Convertible. Ранее эта машина попадалась автомобильным папарацци, но прототип был закамуфлирован.

BMW 8 Series Convertible является флагманским кабриолетом баварского автопроизводителя, который сейчас испытывается на зимних дорогах, где и попался фотошпионам. Рендер, накануне представленный в Сети, является детищем независимых дизайнеров, представленным порталом motor1. До конца не ясно, как будет выглядеть транспортное средство, однако художники решили показать собственное видение машины.

Ранее сообщалось, что серийный BMW 8 Series Convertible будет очень похож на концептуальный кабриолет, дебютировавший в минувшем году. Дата презентации товарной версии машины пока не озвучивается, но можно полагать, что автомобиль представят до конца нынешнего года. О технической составляющей новинки пока тоже нет данным, но предполагается, что она будет оснащаться шестицилиндровыми моторами с нагнетателем.

Также ожидается, что новый кабриолет получит версию M8. Ее моторный отсек может занять классическая 4,4-литровая установка BMW четвертой генерации. Ее производительность составит порядка 630 л.с. Агрегат могут укомплектовать современной восьмидиапазонной роботизированной трансмиссией.