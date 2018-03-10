Журналисты вспомнили, как советская «Нива» покоряла Дакар

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Не секрет, что к российскому ВАЗ-2121, более известному как «Нива», в советские времена в Европе относили с любовью, ведь модель являлась внедорожником, который имеет цену хэтчбека. Журналисты российских изданий попытались вспомнить, как «Нива» покоряла ралли «Париж-Дакар», что должно было стать отличной рекламой для модели.

Прежде всего стоит отметить французского дилера Жака Пока, который с 1972 года продавал во Франции автомобили брендов Skoda и «Москвич», но позже предприниматель получил и автомобили LADA. Господин Пок был поклонником гонок и решил, что лучшей рекламой для ВАЗ-2121 станет достойное участие в каком-либо ралли-марафоне.

В 1987 году мотогонщик Тьерри Сабин предложил организовать ралли «Париж-Дакар», что вызвало мгновенный ажиотаж – в первенстве зарегистрировались более 170 автомобилей и мотоциклов, среди которых и пять внедорожников «Нива».

Отмечается, что пилоты «Нивы» выступали в частном порядке, а не как команды СССР или Франции. Изначально в ВАЗ-2121 никто не верил, но в итоге два внедорожника добрались до финиша, заняв 28 и 42 места. В первой гонке не было разделений на классы (грузовик, мотоцикл, внедорожник), поэтому такой показатель можно назвать более чем успешным. Уже в 1981 году доработанная «Нива» заняла 19 место, а годом позже модель заняла почетное второе место.