Что-то пошло не так: ТОП-5 автомобилей с причудливым тюнингом

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Тюнинг автомобилей – широкое поле для творчества, но иногда мастера по доработкам заходят слишком далеко и готовый автомобиль выходит за рамки понимания публикой. Очень часто тюнеры «уродуют» те автомобили, которые в заводском исполнении можно было назвать более чем привлекательными.

На первом месте рейтинга расположился классический спорткар Jaguar E-Type 1968 года, за который коллекционеры готовы выложить крупную сумму. Наряду с этим владелец модели оснастил автомобиль неподходящими фарами от Ford Taurus, а также установил причудливые задние колеса.

Нельзя не отметить и тюнинг Ford Mustang – автомобиль получил фары от Cadillac Escalade и Lotus Elise, а также пластиковую двухуровневую решетку радиатора. Владелец планировал выручать за автомобиль порядка 30 000 долларов, но покупателя на модель так и не нашелся.

На третьем месте расположился тюнинг Audi A6, автор которого, по-видимому, вдохновлялся постапокалиптическими фильмами. Модель получила массивный бампер, а также торчащий с капота воздухозаборник.

Что касается действительно «страшных» машин, то тут нельзя не вспомнить о Chevrolet Camaro, который оснащен странным во всех отношениях обвесом. Стоимость модели составляет 750 000 долларов (41 750 000 рублей).

Замыкает ТОП-5 причудливый Mercedes-Benz CLK, который получил внешность, схожую с машиной из «Семейки Адамсов». При этом модель имеет кожаный салон и климат -контроль.