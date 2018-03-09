Honda Jazz получила «внедорожный» вариант X-Road

Сегодня, 20:00

В рамках международного автосалона в Женеве состоялась премьера кроссового хэтчбека Honda Jazz X-Road. Новинка выполнена по «формуле», традиционной для «внедорожных» хэтчбеков – автомобиль получил увеличенный дорожный просвет, а также пластиковые защитные панели на кузове и днище.

Сегодня на мировом автомобильном рынке популярность внедорожников и кроссоверов продолжает увеличиваться, что заставляет автопроизводителей подстраиваться под требования клиентов. Разработчики из Honda на автосалоне в Женеве показали новый Honda Jazz X-Road, который относится к сегменту кроссовых хэтчбеков.

Новый Honda Jazz X-Road от стандартного исполнения модели отличается несколько увеличенным дорожным просветом, 16-дюймовыми колесными дисками, а также расширителями колесных арок и пластиковой защитой кузова. На бамперах модели появилась новая хромированная отделка. Салон новинки ничем не отличается от интерьера базового хэтчбека.

Что касается технических характеристик, то новый Honda Jazz X-Road получает 1,3-литровый бензиновый мотор мощностью в 103 лошадиные силы, который работает в тандеме с МКПП или вариатором. Ожидается, что выпуск Honda Jazz X-Road позволит модели улучшить показатели продаж в Европе.