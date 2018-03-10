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Кроссовер Lifan X70 для России получит интересные опции

Сегодня, 05:00

Новый китайский кроссовер Lifan X70 получил в России ОТТС. Компактный паркетник для рынка страны будет собираться в Карачаево-Черкесии.

Кроссовер Lifan X70 придет в России на смену модели X60, которая неплохо продается в стране, но устарела на фоне конкурентов. Автомобиль встанет на конвейер предприятия Derways в Карачаево-Черкесии, однако подробности производства паркетника в РФ пока не называются.

В России будет продаваться безальтернативная бензиновая версия кроссовера Lifan X70. В подкапотном пространстве новинки будет устанавливаться 2-литровый агрегат, выдающий мощность 136 лошадиных сил. Двигатель комплектуется пятискоростной механической коробкой передач, а также бесступенчатым вариатором. Автомобиль будет продаваться исключительно в переднеприводном исполнении.

На рынке России кроссовер Lifan X70 будет комплектоваться фронтальными эйрбэгами, электрическими стеклоподъемниками, кондиционером, электроприводом и подогревом боковых зеркал, а также передних кресел. Также для автомобиля предусмотрены система ЭРА-ГЛОНАСС и другие функции. О ценнике и точных сроках появления китайского паркетника в РФ пока ничего не говорится.


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