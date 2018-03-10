В Йошкар-Оле заметили «ГАЗель», беременную «Жигулем»

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Жительница Йошкар-Олы, столицы Республики Марий Эл, смогла сфотографировать необычную «ГАЗель», в грузовом отсеке которой перевозился автомобиль ВАЗ. Пользователи социальных сетей мгновенно прозвали такой автомобиль «беременным».

На страницах местных изданий и городских сообществ Йошкар-Олы в социальной сети «ВКонтакте» появились необычные фото, сделанные на улицах города. Отмечается, что жительница столицы республики Ксения смогла запечатлеть грузовой автомобиль «ГАЗель», который перевозил «легковушку» марки ВАЗ. Фотография пришлась по душе горожанам, которые сразу назвали грузовую машину «беременной».

Автор снимка отметила, что что фото удалось сделать тогда, когда они с мужем находились в затяжной пробке. Необычную машину первой заметила малолетняя дочь Ксении.

Стоит отметить, что качество фото не позволяет определить модель седана, но, вероятнее всего, речь идёт о ВАЗ-2101. Седан 1970 года выпуска весит 955 килограммов, что вполне по силам грузовику «ГАЗель», который способен увезти полторы тонны. Справедливости ради стоит отметить, что такая транспортировка вызывает вопросы в плане безопасности.