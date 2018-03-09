Бизнес-седан Genesis G70 получит три педали и задний привод

Сегодня, 17:16

Новый бизнес-седан Genesis G70 оказался в рейтингах ЕРА благодаря экономии горючего. Южнокорейские машиностроители разработали новую версию автомобиля, которая получила задний привод, шестиступенчатую механическую трансмиссию и двухлитровую силовую установку объемом 2.0 литра с турбонаддувом.

В качестве основных конкурентов седана Genesis G70 2019 модельного года выступят модели Audi A4 и BMW 3 Series. Также корейцы выведут на рынок версию машины с восьмидиапазонной автоматической трансмиссией, полным приводом и агрегатом V6, производительность которого составит 365 лошадиных сил.

Двухлитровая версия седана Genesis G70 теряет почти 100 лошадиных сил мощности. Однако эксперты отмечают, что за счет трех педалей и традиционного заднего привода транспортное средство станет удобнее в управлении. ЕРА утверждает, что новинка может в любой момент появиться на американском рынке, и будет пользоваться спросом в США.