Продажи автомобилей KIA с пробегом в феврале выросли на 36%

Вчера, 22:00

Марка KIA набирает популярность не только на первичном, но и на вторичном авторынке России. Так, в феврале текущего года спрос на ее машины с пробегом в стране вырос на 36% с результатом в 461 проданное транспортное средство.

В России реализовывается программа продажи сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен». В ее рамках жители страны за январь-февраль текущего года приобрели 847 подержанных машин южнокорейской марки. Это на 52% больше, чем годом ранее, на что обращает внимание российское представительство бренда. Участниками программы «KIA Уверен» в РФ сейчас являются 69 дилеров.

Программа предусматривает продажи подержанных автомобилей марки KIA, эксплуатируемых не более четырех лет, и имеющих пробег до 120 000 километров. К реализации допускаются официально ввезенные в Россию, впервые реализованные у легального дилера, имеющие прозрачную историю машины с сервисной книжкой и отметками о прохождении ТО.

Дилеры продают южнокорейские автомобили по программе «KIA Уверен» только после того, как они пройдут тщательную техническую диагностику. Машина не отправится в продажу, если она участвовала в серьезном ДТП. Также необходим оригинал ПТС.

Программа «KIA Уверен» хороша тем, что дает клиенту возможность провести тест-драйв машины перед покупкой. Кроме того, автомобили предлагаются с заводской гарантией сроком 1-4 года, а также с особыми условиями страхования КАСКО.