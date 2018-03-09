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Модернизированный минивэн Honda Jade RS анонсирован для Японии

Сегодня, 06:00

В Японии начнутся продажи модернизированного минивэна Honda Jade RS. Машина отправится на внутренний рынок в мае нынешнего года. О реализации автомобиля на других рынках производитель пока не информирует.

Как правило, индекс RS предполагает «хардкорность» транспортного средства, однако новый минивэн Honda Jade стал исключением. Его подкапотное пространство занято 1,5-литровой турбированной установкой тягой 148 лошадиных сил. Для агрегата предусмотрена автоматическая коробка передач. Машина расходует в 5,5 литра бензина на 100 километров пробега в смешанном режиме.

 

 

 

 

Минивэн Honda Jade впервые появился на рынке в 2013 году. Спустя три года автомобиль претерпел обновление. Теперь машина снова получила рестайлинг, в рамках которого получила более спортивную внешность, и больше походит на универсал в силу того, что получит пятиместный салон. По сравнению с предшественником модель Honda Jade RS обзаведется более жесткой подвеской, ассистентами вождения и другой современной электроникой. Автомобиль получил черную крышу и новый цвет кузова Premium Crystal.


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