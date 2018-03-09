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В сеть попал видеоролик с новым Audi A7 Sportback

Сегодня, 04:00

На YouTube было опубликовано видео с новым Audi A7 Sportback, на котором раскрывается не только внешний вид модели, но также демонстрируются возможности электроники, оптики и даже динамические характеристики.

Видеоролик с Audi A7 Sportback свежего поколения был сделан в рамках фотосессии авто, проходившей в Осло, столице Норвегии. Любопытно, что в действительности новинка оказалась быстрее, чем было заявлено производителем. В ходе теста она разогналась до первой «сотни» за 5,02 секунды, хотя по официальным данным, разгон составляет 5,3 секунды.

Под капотом Audi A7 Sportback находится 340-сильный турбомотор TFSI V6 (500 Нм), который сочетается с 8-скоростной роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Автомобиль также получил ряд передовых функций, например, системы стабилизации, предупреждения столкновений, мониторинга слепых зон, кругового видеообзора, парковочный ассистент и многое другое.

В салоне новинки появился также мультимедийный центр, как у флагманского Audi A8, при этом на смену рычагам и кнопкам пришли два тачскрина. Стоимость нового Audi A7 Sportback пока неизвестна, но в скором времени автомобиль выйдет на европейский авторынок. Кроме того, Audi выпустит «заряженную» модификацию S7 и новый спорткар RS7.


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