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В Москве открылась выставка раритетной пожарной техники

Сегодня, 05:00

Жители Москвы могут лицезреть выставку раритетной пожарной техники, созданной для советских огнеборцев. Экспозиция организована в Сокольниках, и открылась 7 марта.

Выставка в Москве посвящена юбилею Пожарной охраны СССР. В нынешнем году ей исполняется 100 лет. Внимаю горожан в Сокольниках представлены 30 спецмашин, а также уникальная атрибутика.

17 апреля 1918 года в СССР был подписан «Декрет об организации государственных мер по борьбе с огнем». Документ утвержден подписью В.И. Ульянова (Ленина), Председателя Совета Народных Комиссаров. С декретом смогут познакомиться посетители выставки.

Мероприятие в Сокольниках оформлено в ретро-стиле. На выставке преобладает алый цвет, создающий особую атмосферу. Судя по экспонатам, изначально пожарные использовали для экипажей белый цвет, затем серый, а потом уже красный.


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