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Brexit вызвал падение авторынка

Сегодня, 17:45

Brexit вызвал падение авторынка Великобритании. Уже 11 месяцев кряду продажи транспорта падают в стране. Только марки Ford, Seat, Audi и BMW могут похвастаться положительной динамикой продаж в Британии по итогам первых месяцев нынешнего года.

В годовом сравнении британский авторынок упал на 5,1%, За февраль продажи транспорта в стране упали на 2,8% в сравнении с результатом второго месяца минувшего года.

Эксперты отметили, что продажи автомобилей в Великобритании падают по нескольким причинам, но выделили из них три, которые считают самыми весомыми: неуверенность потребителя, дизельные скандалы, а также Brexit.

Невзирая на ситуацию с выходом Великобритании из ЕС, марка Ford улучшила свои продажи в стране на 22%. Самой продаваемой модель. На британском авторынке стала Fiesta, занявшая место VW Golf. Баварская марка BMW улучшила свои продажи на 17%, а у ее конкурента в лице Mercedes отмечен «минус» в 0,1%. Самым большим падением спроса отличился Nissan. Японская марка потеряла в Британии 54% продаж.

Спрос на автомобили с дизельным двигателем в Великобритании упал почти на 25%. Бензиновые автомобили стали в стране популярнее на 14%. Специалисты биржи назвали британский авторынок волатильным.


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