Volvo XC60 стал бестселлером бренда на российском рынке

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Согласно данным аналитиков, в феврале нынешнего года российские дилерские центры Volvo смогли реализовать 278 автомобилей, что на 21,7% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Всего в нынешнем году шведский бренд реализовал в России 371 автомобиль.

Эксперты отметили, что в феврале нынешнего года россияне приобрели 112 новых кроссоверов Volvo XC60, заказы на который принимаются с ноября 2017 года. Таким образом модель стала бестселлером марки в России. На второй строчке рейтинга расположился полноразмерный флагманский SUV модели Volvo XC90, на долю которого пришлось 63 единиц и снижение спроса на 44,2%.

Стоит напомнить, что кроссовер Volvo XC60 в России можно приобрести по минимальной цене в 2 985 000 рублей. Линейка двигателей состоит из бензиновых моторов T5 и T6 отдачей в 249 и 320 лошадиных сил, а поклонники дизельных версий могут приобрести варианты D4 и D5 мощностью в 190 и 235 «лошадок» соответственно.

В зависимости от комплектации кроссовер может оснащаться 9,0-дюймовым мультимедийным комплексом, электроприводом двери багажника, кожаной отделкой салона, 18-дюймовыми легкосплавными дисками, а также цифровой приборной панелью.