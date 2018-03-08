Продажи электрокаров в Украине с начала года выросли на 60%

Сегодня, 17:34

Согласно информации ассоциации «Укравтопром», по итогам января и февраля нынешнего года спрос на полностью электрические автомобили в Украине увеличился на 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что большая часть реализации приходится на подержанные электрокары.

По данным экспертов, в январе нынешнего года украинские автолюбители приобрели 188 полностью электрических автомобилей, а в феврале на регистрацию было поставлено сразу 294 электрокара. Аналитики отметили, что большая часть купленных «зеленых» автомобилей является подержанными моделями, которые ввозятся из стран Европы.

Лидером по реализации традиционно остается японский электрический хэтчбек Nissan Leaf, который за два первых месяца нынешнего года нашел своих владельцев в Украине 346 раз. Отмечается, что на первичный рынок пришлось всего 4% от общих продаж.

На второй строчке рейтинга расположился баварский хэтчбек BMW i3, выбор на котором остановили 30 украинцев. При этом 40% продаж пришлось на новые автомобили. Реализация Tesla Model X составила 20 единиц (70% подержанных моделей), а ещё семь единиц суммарно пришлось на Hyundai Ioniq, Chevrolet Bolt и Tesla Model X.