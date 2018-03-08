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В Женеве дебютировал люксовый электрокар LVCHI Venere

Вчера, 19:01

Китайская компания LVCHI в рамках проходящего в эти дни автосалона в Женеве презентовала публике новый концептуальный электрокар LVCHI Venere, который оснащается 1 005-сильным мотором. Серийное исполнение автомобиля смогло бы побороться за покупателя с Tesla Model S.

Новый электрокар LVCHI Venere в плане внешности прежде всего примечателен особыми дверями, которые имеют рельефную структур и могут открываться в разные стороны. Новинка получила стильную покатую крышу, полностью светодиодные фары спереди и сзади, а также стеклянную панорамную крышу.

Новый LVCHI Venere приводится в движение четырьмя электромоторами, расположенными на обеих колесных осях. Суммарная отдача силовой установки составляет 1 005 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до «сотни» всего за 2,5 секунды при максимальной скорости в 286 километров в час.

 

Электрокар комплектуется блоком литий-ионных батарей на 100 киловатт-часов, что позволяет обеспечить запас хода в 652 километра. В салоне LVCHI Venere расположились сразу несколько дисплеев – практически вся передняя панель состоит из монолитного экрана, а ещё три дисплея нашли место в районе подлокотника. Зеркала заднего вида заменены на современные HD-камеры.


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