Составлен рейтинг городов-лидеров по реализации премиальных автомобилей

Вчера, 19:36

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» проанализировали продажи автомобилей в России в 2017 году и выяснили, на долю каких городов приходится наибольшая реализация премиальных моделей. Отмечается, что в ТОП-10 не были включены Москва и Санкт-Петербург.

Аналитики отметили, что в рейтинг самых крупных городов в плане реализации премиальных автомобилей не были включены Москва и Санкт-Петербург, которые традиционно лидируют в подобных рейтингах. В 2017 году в столице было продано сразу 46 500 люксовых моделей, в то время как в Петербурге реализация составила 15 200 единиц.

На первой строчке ТОП-10 расположился Екатеринбург, где было продано 2 400 премиальных моделей, а второе место смог занять Краснодар с результатом в 2 310 машин. Далее следует Казань с показателем в 2 220 машин, а в «тройку» лидеров по итогам 2017 года не смогли войти такие города как Ростов-на-Дону и Нижний Новгород, где было реализовано 1 800 и 1 450 премиальных моделей соответственно.

Далее в ТОП-10 следуют такие города как Челябинск (1 445 штук), Самара (1 290 штук), Воронеж (1 110 штук), Уфа (1 100 штук) и Красноярск (1 000 штук). Отмечается, что почти все регионы показали рост спроса на премиальные модели, а в большинстве городов лидирует Mercedes-Benz.