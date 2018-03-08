Goodyear показала новый проект шин с живым мхом внутри

Вчера, 22:00

Goodyear аннонсировала очень необычное изобретение - шины с настоящим мхом внутри, которые поглощают углекислый газ и вырабатывают кислород. В последнее время фирма Goodyear поставляет в Женеву очень странные приспособления, которые дают возможность представить, как будут выглядеть машины в будущем времени.

Этот год не был исключением, и компания аннонсировала новую автомобильную резину, покрытую мхом внутри. Компания предполагает, что такое приспособление поможет выделять топливо через фотосинтез. По идее, шины будут собирать газ и влагу с асфальта, таким образом увлажняя мох, который сможет выпускать кислород.

Goodyear говорят, что в городе с примерным количеством машин в 2,5 миллиона, использование новинки позволит выделять около 3000 тонн кислорода и собирать около 4000 тонн CO2 за год. Кроме этого, шины будут выделять энергию для заряда электроники.

Стоит упомянуть, что резина сможет использовать функцию Li-Fi, которая сможет общаться с остальными машинами. Шины будут сделаны из материала, который получат из б/у резины. Но, каким бы не был заманчивым этот проект, он будет воплощен в жизнь очень не скоро.