Mansory представили ещё более роскошный Bentley Bentayga Bleurion Edition

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Специалисты из европейского тюнинг-ателье Mansory в рамках Женевского автосалона представили новый тюнинг-проект – Bentley Bentayga Bleurion Edition. Новинка получила стильную внешность, которая примечательна обилием синих тонов, а также прибавку к мощности мотора.

На стенде тюнинг-ателье Mansory в рамках автосалона в Женеве находится много стильных автомобилей, но одним из самых роскошных стал кроссовер Bentley Bentayga в версии Bleurion Edition. Прежде всего новинка примечательна особым синим колером кузова, который не предложен для серийных внедорожников модели.

Новый Bentley Bentayga Bleurion Edition получил особые чёрные акценты на кузове, которые эффектно сочетаются с новым цветом. Также модель примечательна карбоновым обвесом, состоящим из кастомного сплиттера, увеличенных воздухозаборников, а также массивного спойлера на двери багажника.

Интерьер нового Bentley Bentayga Bleurion Edition выполнен из синей кожи и алькантры, а на центральной консоли нашли место декоративные вставки из алюминия и карбона. Под капотом скрывается тюнинговый мотор W12, мощность которого благодаря доработкам выросла до 750 лошадиных сил и