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Электрические фуры Tesla Semi доставили первый груз

Сегодня, 18:41

Беспилотные полностью электрические грузовики Tesla Semi осуществили первую доставку грузов в реальных условиях. Отмечается, что модели перевозили аккумуляторы для электрокаров Tesla Model 3, курсируя между производственными площадками компании в разных штатах.

Илон Маск, руководитель компании Tesla, на своей странице в Instagram опубликовал свежий снимок, на котором можно увидеть два полностью электрических грузовика Tesla Semi. Господин Маск отметил, что прототипы успешно произвели первую грузоперевозку – модели доставили батареи для электрокаров Tesla Model 3 с завода бренда в Неваде на сборочную площадку во Фримонте, штат Калифорния.

Стоит напомнить, что публичная премьера нового Tesla Semi состоялась в ноябре 2017 года. Полностью электрический грузовик оснащается набором полностью автономных систем управления, а мощный мотор позволяет разогнаться до 100 км/ч всего за 5,0 секунды.

Новый Tesla Semi имеет запас хода в 800 километров. Илон Маск сообщил, что в среднем американские дальнобойщики проделывают маршруты на 400 километров в час, поэтому такого показателя хватит на путь в оба конца. Грузоподъёмность машины составляет 36 000 килограммов.


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