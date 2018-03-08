Для топовых McLaren будут предлагать особый хронограф от швейцарских часовщиков

Сегодня, 16:18

Швейцарская компания Richard Mille, которая выпускает часы, совместно с автопроизводителем McLaren разработала хронограф для владельцев флагманских моделей. Новинку будут предлагать по цене от 180 000 франков или 10 900 000 рублей.

Разработкой нового хронографа для владельцев топовых автомобилей McLaren занимались Роб Мелвилл, главный дизайнер автопроизводителя, и Фабрис Намура инженер швейцарской компании часов. Корпус хронометра от Richard Mille выполнен из многослойного карбона и графена. Это позволяет сделать изделие в шесть раз легче и в 200 прочнее, чем продукт из стали.

Кроме того в хронографе предусмотрены вставки из титанового сплава, которые частично напоминают воздухозаборники McLaren F1. Из титана выполнена и заводная головка, которая имеет отсылку к автомобилю, так как сделана в форме колеса. Компания сообщила, что намерена собрать 500 хронографов Richard Mille для клиентов McLaren. В первую очередь возможность приобрести новинку представят владельцам McLaren Ultimate Series.