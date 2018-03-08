Опубликованы первые фото LADA Vesta SW Cross в исполнении Exclusive

Сегодня, 15:18

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» собирается в ближайшем будущем вывести на рынок LADA Vesta SW Cross в «топовом» исполнении Exclusive. Недавно фотошпионам удалось запечатлеть тестовый прототип новинки.

Новый LADA Vesta SW Cross Exclusive можно опознать по надписям с названием серии на задних дверях и логотипом, вышитым на сидениях переднего ряда. Универсал получил также рейлинги, задние дисковые тормоза, плоский лючок бензобака, а также крышу и наружные зеркала, окрашенные в чёрный глянцевый цвет.

Седан Vesta в модификации Exclusive появился на российском рынке осенью прошлого года. За такой автомобиль с механической КПП просят от 799 400 рублей, а версия с «роботом» обойдётся уже в 824 400 рублей.

В салоне LADA Vesta Exclusive появились чёрные пластиковые вставки, металлические накладки на педали, а также отделка из кожи и алькантары. Седан приводится в движение 1,8-литровым мотором, выдающим 122 лошадиные силы.

В список оснащения автомобиля вошли подогрев передних сидений, лобовое стекло с электрическим обогревом, боковые зеркала с электроприводом и подогревом, климат-контроль, ABS, EBD, мультимедийный комплекс с навигатором и камерой заднего вида, а также ряд других опций.