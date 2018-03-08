К 8 марта составлен рейтинг повлиявших на мировой автопром женщин

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Бытует мнение, что автопром является мужским делом, но такой стереотип существует потому, что не все знают о женской роли в одной из важнейших отраслей. К 8 марта новостное издание «ВладТайм» опубликовало рейтинг представительниц прекрасной половины человечества, которые внесли свой вклад в машиностроение.

Первое место в рейтинге отдано Адриане Эллинек. Близкие называли ее Мерседес, что с испанского переводится как «милосердие». Отец Адрианы, Эмиль Эллинек, основал компанию, и назвал ее в честь дочери. Через десятки лет организация объединилась с фирмой Карла Бенца в знаменитый Mercedes-Benz.

Второе место занимает Берта Бенц, супруга Карла Бенца. Она поддержала его, профинансировав проект инженера по разработке автомобиля. Произошло это тогда, когда дела Карла пошли совсем плохо. Также Берта являлась активным участником создания машин.

Третье место в рейтинге занимает Мэри Андерсон, являющаяся создательницей механических стеклоочистителей. Она запатентовала свое изобретение в 1903 году.

Через 14 лет после этого Шарлотта Бриджвуд вошла в историю как создательница электрических стеклоочистителей. В 1917 году Долорес Джонс позаботилась о тишине, нарушенной громкими автомобилями тех времен, и разработала акустический фильтр, который послужил прототипом для современных глушителей.

В 1892 году Синтия Вестовер изобрела первую машину для уборки снега. В 1946 году человечество получило кевлар благодаря Стефании Кволек. В современной истории выделяются Мэри Барра, глава General Motors, а также Линда Джексон, глава Citroen.