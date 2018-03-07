В Женеве представили новый Mercedes-Maybach

Вчера, 21:26

В Женеву привезли новый немецкий флагманский премиальный седан Mercedes-Maybach S-Class. Люксовую машину оснастили несколькими дополнениями, что дает возможность отличить новинку от стандартного исполнения этого же седана.

После рестайлинга новинка характеризуется переработанной решеткой радиатора, а при окраске кузова инженеры использовали девять разнообразных комбинаций цветовых оттенков. За доплату автолюбители могут заказать двуслойное прозрачное покрытие, создающее специальную блестящую поверхность. Отмечается, что флагман снабдили 20-дюймовыми колесными дисками с множеством спиц.

В интерьере можно заметить отделку из кожи Nappa с контрастным орнаментом, выполненным в медном, золотистом и платиновом оттенках. Роскошная машина получила громкую связь между пассажирами и водителями, осуществляющаяся через интерфейс Bluetooth.

В моторном отсеке новинки разместится 3-литровый 367-сильный бензиновый агрегат. Кроме него предусмотрены 4-литровый 469-сильный агрегат и и 6-литровый 630-сильный двигатель. Стоимость седана пока держится в секрете.