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BMW, Daimler, Ford и VW показали свои электрозаправки

Сегодня, 05:00

Консорциум автопроизводителей BMW, Daimler, Ford и VW поделился планами по проекту сети зарядных станций Ionity. Эти зарядные комплексы для электромобилей будут размещены вдоль главных магистралей Европы.

Накануне в глобальной сети появились рендеры, демонстрирующие зарядные комплексы Ionity консорциума автопроизводителей BMW, Daimler, Ford и VW. Устройства будут размещаться под парящей крышей. В темное время суток они будут похожи на маяки, так как представляют собой световые коробы на вертикальном пилоне. В целом, особенностью этих зарядных комплексов станет легкость в дизайне, используемых материалах и интеллектуальных интерфейсах. BMW, Daimler, Ford и VW в общей сложности откроют 400 комплексов Ionity мощностью 350 киловатт. 20 из них работают уже сейчас, их запустили год назад. В нынешнем году планируется открытие 100 комплексов, а остальные появятся до 2020 года.

Сейчас самая большая сеть зарядных станций для электромобилей контролируется компанией Tesla. Она обустроила 1 130 комплексов, в которых работает 8 496 устройств.

 

Автопроизводители, которые продают свои машины в Европе, активизировались в создании и развитии электрокаров и гибридов после того, как ЕС начал ужесточать экологические нормы. К 2021 году в регионе средний показатель выбросов диоксида углерода по модельному ряду ограничат до 95 граммов на километр пути. Это возможно, если автомобиль расходует на «сотню» 4,1 литра бензина или 3,6 литра дизельного топлива.


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