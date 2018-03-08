Рассекречен новый Mitsubishi Outlander PHEV

Сегодня, 06:00

Японская машиностроительная компания Mitsubishi продолжает развитие электрификации своих моделей. В рамках Женевского автосалона презентовали гибридный флагманский кроссовер с обновленным электрическим силовым агрегатом.

Подзаряжаемый бензоэлектрический гибридный Mitsubishi Outlander PHEV считаеся серийной версией кроссовера с повышенной дальностью хода. Машина ориентирована на европейского автолюбителя, так как на нем он пользуется хорошей востребованностью.

Новинку снабдили батарею с увеличенной емкостью, которая заряжается более мощным генератором. Под капотом кроссовера установлен 2,4-литровый бензиновый мотор с отдачей 167 л.с и два электромотора на задней и передней осях. Ради экономии топлива инженеры сменили термодинамический цикл ДВС. Более емкостный аккумулятор повышает производительность заднего электродвигателя, благодаря чему улучшается динамика.

Помимо того, производитель добавил новые режимы езды спортивный и зимний. Сообщается, что в РФ новинка не приедет, так как в России пока нет развитой инфраструктуры.