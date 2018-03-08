На Женевском автосалоне представили новый BMW X4

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Мировой дебют нового баварского кросс-купе прошел в рамках Женевского автосалона. Об этом сообщают обозреватели специализированных порталов.

Согласно информации, полученной от СМИ, новинку отличается оформлением передней половины, выполненного в духе нового BMW X3. Задняя часть авто получила значительные переделки, но задние фонари теперь похожи на такие же осветители у Mercedes-Benz GLC Coupe.Новинку разработали на одном шасси с новым BMW X3. Габариты нового авто составят 4752X1918X1621 миллиметров, а размер колесной базы равен 2 864 миллиметров.

Интерьер нового BMW X4 полностью повторяет новый BMW X3. В салоне авто стоит выделить мультимедийную установку с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем. Перечень функций новинки представлен умным круиз-контролем, ассистентом экстренного торможения, 3-зонным климат-контролем, круговым видеообзором, стеклянной крышей с люком и вентилируемыми сиденья водителя и переднего пассажира.

В моторном отсеке нового BMW X4 установлены 2-литровые бензиновые двигатели с мощностью 184 и 252 лошадиных сил. Кроме него предусматриваются 2- и 3-литровые турбодизели с отдачей 190, 231 и 265 лошадиных сил. Они функционируют в тандеме с 8-диапазонной АКПП с полноприводным механизмом