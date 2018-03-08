В России отзывают 3,3 тысячи Jeep Grand Cherokee и Chrysler 300

Сегодня, 04:00

Итало-американский машиностроительный гигант FCA объявил в России отзыв 3,3 тысячи кроссоверов Jeep Grand Cherokee и седанов Chrysler 300. Подробности сервисного мероприятия озвучены Росстандартом.

Всего на сервис пригласят 3 306 владельцев автомобилей Jeep Grand Cherokee и Chrysler 300. За проведение отзыва будет отвечать ООО«ЭфСиЭй РУС», официальный представитель двух брендов в России.

Сервисная кампания затронет экземпляры Jeep Grand Cherokee и Chrysler 300, реализованные на российском рынке с сентября 2010 по июль 2017 годов. Было установлено, что эти автомобили подвергнуты риску возникновения неполадки в диодах генератора. Неисправность характеризуется перегревом этих элементов под воздействием нагрузок от работы усилителя руля. Это может спровоцировать недовыработку энергии, вызывающую остановку двигателя и отключение электроники. Кроме того, неисправность может вызвать короткое замыкание.

В скором времени владельцев отзывных Jeep Grand Cherokee и Chrysler 300 известят о проведении кампании. В рамках сервисных мероприятий машины будут проверены на наличие неисправности, и, в случае ее выявления, она будет устраняться за счет производителя. Автовладельцы могут не дожидаясь уведомления узнать, касается ли их отзыв. Для этого на сайте Росстандарта существует списков VIN-номеров.