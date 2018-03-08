BMW рассматривает возможность открытия завода в Калининграде

Сегодня, 05:30

Немецкий автопроизводитель BMW Group, который владеет брендами BMW, Mini и Rolls-Royce, рассматривает возможность строительства нового завода в России. Ожидается, что производственная площадка займется сборкой самых популярных в России моделей бренда BMW.

Харальд Крюгер, глава концерна BMW Group, во время общения с журналистами рассказал, что на данный момент BMW рассматривает возможность создания новой сборочной площадки на территории России. Глава концерна отметил, что российский автомобильный рынок после продолжительного кризиса стремительно наращивает продажи, в то время как некоторых европейских странах рынок растет более умеренно.

«Мы рассматриваем возможность начала локализованного производства автомобилей в России. Решение по данному вопросу может быть принято уже в ближайшие недели или месяцы. В данный момент наилучшим местом является Калининград», – заявил глава BMW Group.

Господин Крюгер отметил, что сегодня продажи автомобилей ведут себя непредсказуемо – в то время, когда на отдельном рынке наблюдается спад спроса, разницу всегда можно компенсировать на других рынках. Примечательно, что конкуренцию BMW в России мог бы составить завод Mercedes-Benz, который уже строится в Подмосковье.