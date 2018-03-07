Brabus увеличил мощность Mercedes-AMG S63s до 800 л.с.

Сегодня, 17:23

На Международной автомобильной выставке в Женеве состоялась презентация высокопроизводительных купе и седана Mercedes-AMG S63 4Matic+ в версии Brabus 800. Мастера тюнинга добавили новинкам еще больше мощности.

Разработчики сумели повысить мощность агрегата купе Mercedes-AMG S63s Brabus 800 с 603 до 789 л.с. Производительность мотора седана доведена до 800 л.с., а крутящий момент вырос до 1 000 Нм. По сути, оба автомобиля превращены в суперкары.

Купе и седан Mercedes-AMG S63s Brabus 800 комплектуются полным приводом 4Matic+. Для обеих машин предусмотрена девятиступенчатая АКПП. До 100 километров в час новинки разгоняются за 3,1 секунды. Их максимальная скорость составляет 300 км/ч.

Новинки Mercedes-AMG S63s Brabus 800 оснащены новым аэродинамическим обвесом, модифицированной выпускной системой, иной подвеской и массивными колесными дисками размерностью от 18 до 22 дюймов. Примечательно, что на Женевском мотор-шоу новинки предстали перед общественностью с 21-дюймовыми «катками» Platinum Edition.

Разработчики также уделили внимание внутреннему пространству новинок, сделав для купе Mercedes-AMG S63s Brabus 800 коричневый салон с черными строчкой и акцентами. Седан получил темный интерьер с голубыми вставками и серой строчкой.