Tata Motors в Женеве представила новый концепт EVision Sedan

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Индийская машиностроительная компания Tata Motors приняла участие в автомобильной выставке в Женеве, и привезла на мероприятие праворульный концепт с электродвигателем. Прототип получил название EVision Sedan.

На мотор-шоу в Женеве индийцы рассказали, что премиальный индийский концепт Tata Motors EVision Sedan построен на модульном шасси Omega EV. Разработчики предпочли не озвучивать подробности автомобиля, и ограничились информацией о том, что аккумуляторы прототипа заряжаются от быстрой зарядки. Кроме того, известно, что в машине энергия распределяется с учетом маршрута и ситуации на дороге. О серийной версии транспортного средства индийцы также ничего не сообщили.

Шоу-кар Tata Motors EVision Sedan имеет регулируемые задние кресла. Также машина получила два экрана, которые можно открывать или закрывать при необходимости. Они расположены на центральной консолью, под которой разработчики оставили пустое место, тем самым сделав интерьер автомобиля просторнее, что, по мнению производителя, подчеркивает «премиальность» машины.

Недавно компанией Tata Motors была представлена концепция вседорожника H5X. Кроссовер построен на шасси LR-MS (D8), взятым за основу моделей Land Rover Discovery Sport и Jaguar E-Pace.