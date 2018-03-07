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В Женеве дебютировало гибридное купе Pininfarina HK GT

Сегодня, 16:20

В рамках автосалона в Женеве состоялся дебют нового гибридного купе Pininfarina HK GT, которое оснащается стильными дверями типа «крылья чайки», а также 802-сильным двигателем. Отмечается, что новинка имеет запас хода в 993 километра, а особая силовая установка позволят разгоняться до первых 100 км/ч всего за 2,9 секунды.

Новый концепт Pininfarina HK GT разрабатывался итальянскими дизайнерами из ателье Pininfarina, а также специалистами из гонконгской энергетической компании Hybrid Kinetic Group. В плане дизайна купе примечательно внушительными габаритными размерами, нестандартной решеткой радиатора, а также дверями типа «крылья чайки».

Новый Pininfarina HK GT приводится в движение гибридным силовым агрегатом, состоящим из четырех электрических моторов, а также бензинового турбогенератора, что суммарно позволяет выдавать порядка 802 лошадиных сил. Примечательно, что каждый электромотор приводит в движение одно колесо и имеет собственную трансмиссию.

 

Концептуальный Pininfarina HK GT способен разгоняться до 100 км/ч за впечатляющие 2,9 секунды, но «максималка» ограничена на отметке в 250 км/ч. Использование системы рекуперации позволяет добиться запаса хода в 993 километра.


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