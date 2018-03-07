В России отзывают 3,3 тыс. Chrysler 300 и Jeep Grand Cherokee

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Компания «ЭфСиЭй Рус», которая является российским офисом FCA Group, сообщает о том, что в России в скором времени стартует масштабная отзывная кампания, которая затронет 3 306 автомобилей моделей Chrysler 300 и Jeep Grand Cherokee. Сообщается, что причиной отзыва стали неисправные диоды, которые могут повлиять на работу мотора и дополнительного оборудования.

Представители Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии сообщают, что компания Fiat-Chrysler Automobiles отзывает в России 3 306 автомобилей моделей Chrysler 300 и Jeep Grand Cherokee. Проблемные машины были реализованы с сентября 2010 года по июль 2017 года, а ознакомиться с VIN-номерами моделей можно на портале Росстандарта.

Разработчики отметили, что причиной отзыва Chrysler 300 и Jeep Grand Cherokee стала возможная неисправность диодов в генераторе, что может привести к перегреву электрического усилителя рулевого управления. Кроме того, при выходе из строя генератор не сможет выдавать необходимый объём энергии, что приведёт к остановке мотор и прекращению работы оборудования.

Компания «ЭфСиЭй Рус» проинформирует владельцев Chrysler 300 и Jeep Grand Cherokee письменно или по телефону. Все ремонтные работы будут проводиться за счет автопроизводителя.