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В Женеве дебютировал новый Lamborghini Huracan Performante Spyder

Сегодня, 15:26

Разработчики из Lamborghini продемонстрировали гостям мотор-шоу в Женеве новый Lamborghini Huracan Performante Spyder с мягкой складной крышей, который оказался на 125 килограммов тяжелее версии купе. Модель способна ускоряться до «сотни» за 3,1 секунды.

В плане дизайнерских новшеств новый Lamborghini Huracan Performante Spyder от версии в кузове купе отличается лишь наличием мягкой складной крыши, которая способна раскладываться за 17 секунд на скорости до 50 километров в час. Кроме того, модель оснащается активной аэродинамикой, которая менеят положение менее чем за секунду.

Новый Lamborghini Huracan Performante Spyder оснащается 5.2-литровым мотором V10, который аналогичен установке версии купе. Такой мотор способен развивать мощность в 640 лошадиных сил при 600 Нм крутящего момента.

Отдачи мотор суперкара достаточно для того, чтобы разогнаться до первых 100 км/ч всего за 3,1 секунды, что на 0,2 секунды дольше, чем показатель версии купе. Отметка в 200 км/ч достигается за 9,3 секунды. Снаряженная масса автомобиля составляет 1 507 килограммов, что на 125 килограммов больше, чем вес купе. Стоимость Lamborghini Huracan Performante Spyder составляет 308 859 долларов (примерно 17 600 000 рублей).


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