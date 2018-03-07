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Обновленные универсал и хэтчбек Skoda Fabia показали в Женеве

Сегодня, 13:24

На автосалоне в Женеве публике представили универсал и хэтчбек Skoda Fabia актуальной генерации. Обе машины претерпели внешний и внутренний рестайлинг, и второй оказался существеннее первого.

На российском рынке уже три года не продается Skoda Fabia. За это время чехи успели сменить выпустить новое поколение модели, и теперь они ее обновили. Из внешних изменений можно выделить лишь иную оптику, другой капот и опциональные 18-дюймовые колесные диски.

Интерьер хэтчбека Skoda Fabia обновлен приборной панелью, опционально доступной в цифровом исполнении. Кроме того, автомобиль получил иные передние кресла и другой мультимедийный комплекс с 6,5-дюймовым часкрином и поддержкой мобильных сервисов Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink.

Skoda Fabia теперь оснащается новыми решениями активной и пассивной безопасности. Хэтчбек можно укомплектовать системами мониторинга слепых зон, аварийного торможения, предотвращения столкновений. Также для машины предусмотрен автоматический парковщик.

В обновленных универсале и хэтчбеке Skoda Fabia больше не используются дизельные моторы. Теперь для модели предусмотрена исключительно бензиновая линейка литровых «троек» тягой 60, 75 и 110 л.с. Машины комплектуются МКПП или РКПП DSG с двойным сцеплением.

 

 

 

 

 

 

 

Сейчас чехи решают вопрос возрождения высокопроизводительного хэтчбека Skoda Fabia RS. Он может появиться у следующего поколения модели. Есть вероятность, что автомобиль превратят в гибрид.


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