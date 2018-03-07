Компания Isuzu снизила цены на внедорожный пикап D-Max

Вчера, 22:00

Японский автопроизводитель Isuzu сообщает о том, что в марте нынешнего года на автомобильном рынке Китая снижаются цены на пикап Isuzu D-Max 2017 года выпуска. Сообщается, что базовый грузовик с задним приводом и 6-диапазонной МКПП подешевел на 15 00 юаней, что эквивалентно 133 000 рублей.

Согласно информации китайского офиса Isuzu, пикап Isuzu D-Max 2017 ода выпуска для автомобильного рынка Поднебесной стал доступнее на 15 000 юаней. Отыне модель в базовом варианте исполнения можно приобрести по цене в 148 000 юаней (1 318 000 рублей), а за максимальную комплектацию внедорожного грузовика придётся отдать уже 195 800 юаней (примерно 1 735 000 рублей).

Пикап Isuzu D-Max 2017 для КНР приводится в движение 3,0-литровым 177-сильным дизельным мотором, который может работать как с 6-ступенчатой «механикой», так и с 5-скоростной АКПП. Новинка доступна как с задним приводом, так и с приводом на все колеса.

Примечательно, что в дилерских центрах России новый Isuzu D-Max можно приобрести по минимальной цене в 1 865 000 рублей с безальтернативным полным приводом и 165-сильным турбированным дизельным мотором объёмом в 2,5 литра. Пикап для Европы оснащается 164-сильным 1,9-литровым «турбодизелем».