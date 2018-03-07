Audi, Airbus и Italdesign показали летающий автомобиль

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Не секрет, что компании Airbus и Italdesign ведут совместную разработку серийного летающего автомобиля Pop.Up, но теперь к проекту подключился и немецкий премиальный бренд Audi. Совместная наработка была представлена 6 марта нынешнего года на автосалоне в Женеве.

Стоит отметить, что летающий автомобиль Pop.Up был представлен публично ещё в 2017 году, но новый концепт, к разработке которого подключилась Audi, получил несколько иную внешность. Новинка прежде всего отличается некоторыми дизайнерскими приемами, характерными для моделей немецкого премиального бренда, а также шильдик в виде четырех колец.

Новый прототип от Italdesign, Audi и Airbus базируется на основе капсульной кабины, которая способна вместить двух пассажиров. Данная капсула может крепиться как на колесное шасси, так и на летательную платформу с четырьмя винтами. Вне зависимости от типа передвижения модель использует полностью электрический двигатель.

Как сообщалось ранее, новый Pop.Up будет управляться при помощи специального мобильного приложения. Владелец автомобиля вводит в программу конечный пункт назначения, а навигационная система самостоятельно решит, в каком случае лучше поехать, а в каком – полететь. Летательные и ездовые модули способны самостоятельно отправиться на пункт зарядки.