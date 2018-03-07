Дебютный кроссовер от Ferrari получит гибридный мотор с V8

Сегодня, 12:28

Итальянская компания Ferrari разрабатывает совершенно новый гибридный мотор, который базируется на бензиновом V8. Новая силовая установка отправится под капот дебютного кроссовера Ferrari, который дебютирует в 2019 году и составит конкуренцию Lamborghini Urus.

В рамках проходящего в эти дни автосалона в Женеве глава компании Ferrari Серджио Маркионне пообщался с журналистами портала Auto Express и поделился подробностями о новом кроссовере бренда. Отмечается, что дебютный SUV от Ferrari получит под капот гибридную установку, которая базируется на бензиновом моторе V8.

Топ-менеджер отметил, что инженеры Ferrari уже разработали тестовый прототип модели, который приступил к обкатке на треке. Внедорожные испытания состоятся несколько позже. Дебют модели состоится в 2019 году.

Напомним, что первый кроссовер в истории компании Ferrari также станет второй по счёту гибридной моделью после Ferrari LaFerrari с электромотором и могучим V12. Внедорожник спроектируют на базе алюминиевого шасси, которая также ляжет в основу нового Ferrari GTC4 Lusso. Основными конкурентами кроссовера Ferrari считаются новый Lamborghini Urus, а также представленный в Женеве Bentley Bentayga PHEV. Стоимость модели составит порядка 21 100 000 рублей.