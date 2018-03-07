Серийную версию электроконцепта BMW iVision Dynamics назовут i4

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Разработка нового электрокара на базе концептуальной модели BMW iVision Dynamics официально подтверждена баварскими машиностроителями. Прототип предстал перед общественностью во Франкфурте в прошлом году. В серийном исполнении автомобиль будет называться i4, и станет на конвейер в Мюнхене.

Движущей силой концептуального BMW iVision Dynamics является полностью электрическая силовая установка, подробности которой производитель предпочел не озвучивать. Известно, что на полном заряде энергоносителей машина способна преодолеть расстояние в 600 километров. До 100 километров в час автомобиль разгоняется менее чем за 4 секунды. Максимальная скорость транспортного средства составляет 200 км/ч.

Классическая решетка радиатора не используется на прототипе BMW iVision Dynamics. И без нее передняя часть автомобиля выглядит достаточно эффектно, и ее элементы аккуратно скрывают все сенсоры и датчики машины. В целом концепт получил узнаваемый экстерьер, характерный для BMW.

В прошлом году баварские машиностроители озвучили подробности плана развития компании BMW в выпуске подключаемых гибридов и электромобилей. До 2025 года марка намерена вывести на рынок 25 моделей, 12 из которых станут полноценными электрокарами. Самый производительный из них получит три мотора, мощность которых составит порядка 800 лошадиных сил.