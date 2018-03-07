В Женеву приехал концептуальный универсал Subaru Viziv Tourer

Сегодня, 05:00

На Женевском мотор-шоу дебютировал концептуальный универсал Subaru Viziv Tourer. Шоу-кар оснащен оппозитным мотором, полным приводом и автопилотом.

С помощью концептуального универсала Subaru Viziv Tourer японцы решили показать свое видение следующей генерации «заряженного» Impreza WRX SW. При габаритах в 4775х1935х1435 мм новый автомобиль имеет колесную базу размером 2730 мм.

Концептуальный универсал Subaru Viziv Tourer построен на модульном шасси SGP. Данная платформа послужит основой для будущих моделей японской марки.

Шоу-кар получил колесные диски размерностью 20 дюймов. Вместо традиционных боковых зеркал на автомобиле используются камеры, выводящие изображение на специальный дисплей. Также машина оснащена спортивным диффузором, сдвоенными выхлопными патрубками. Дверные ручки на автомобиле сменили сенсорные панели.

Силовая составляющая концептуального универсала Subaru Viziv Tourer не раскрыта подробностями. Также машина имеет беспилотные технологии, о которых не озвучиваются данные. Известно, что автомобиль получил фирменные ассистенты вождения EyeSight, работающие с двумя камерами под ветровым стеклом. Эти устройства отслеживают обстановку на дорогах.