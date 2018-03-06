Представлен 640-сильный конкурент Porsche Panamera от Mercedes-AMG

Вчера, 22:00

На международном автосалоне в Женеве, Швейцария, состоялась публичная премьера нового четырехдверного купе Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe. Отмечается, что новинка от Mercedes-AMG получила 640-сильный мотор V8, что позволяет с уверенностью составить конкуренцию седану Porsche Panamera.

Согласно данным европейских порталов, новый Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe в базовом варианте исполнения оснащается современным гибридным мотором, который состоит из 3,0-литрового бензинового агрегата с шестью цилиндрами, который сочетается с 48-вольтовым электродвигателем. Суммарно «мягкая» гибридная система способна выдавать 435 лошадиных сил, позволяя седану ускоряться до 100 км/ч всего за 4,5 секунды. Максимальная скорость движения составляет 280 км/ч.

Что касается более дорогих вариантов исполнения Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe, то данные модели приводятся в движение 4,0-литровыми моторами V8 с системой двойного наддува. Версия на 585 лошадиных сил разгоняется до первой «сотни» за 3,4 секунды, а «топовый» 640-сильный вариант сокращает это время до 3,2 секунды.

Все версии Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe оснащаются системой полного привода 4Matic, которая использует электронную многодисковую муфту. Кроме того, модели получают активную аэродинамику, а также «сенсорным» рулем.