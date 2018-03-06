VistaNews.ru


Представлен 640-сильный конкурент Porsche Panamera от Mercedes-AMG

Вчера, 22:00

На международном автосалоне в Женеве, Швейцария, состоялась публичная премьера нового четырехдверного купе Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe. Отмечается, что новинка от Mercedes-AMG получила 640-сильный мотор V8, что позволяет с уверенностью составить конкуренцию седану Porsche Panamera.

Согласно данным европейских порталов, новый Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe в базовом варианте исполнения оснащается современным гибридным мотором, который состоит из 3,0-литрового бензинового агрегата с шестью цилиндрами, который сочетается с 48-вольтовым электродвигателем. Суммарно «мягкая» гибридная система способна выдавать 435 лошадиных сил, позволяя седану ускоряться до 100 км/ч всего за 4,5 секунды. Максимальная скорость движения составляет 280 км/ч.

Что касается более дорогих вариантов исполнения Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe, то данные модели приводятся в движение 4,0-литровыми моторами V8 с системой двойного наддува. Версия на 585 лошадиных сил разгоняется до первой «сотни» за 3,4 секунды, а «топовый» 640-сильный вариант сокращает это время до 3,2 секунды.

 

Все версии Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe оснащаются системой полного привода 4Matic, которая использует электронную многодисковую муфту. Кроме того, модели получают активную аэродинамику, а также «сенсорным» рулем.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.