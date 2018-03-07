В Женеве представили трековый гиперкар McLaren Senna GTR

Сегодня, 02:00

Британская машиностроительная компания McLaren привезла на Женевский автосалон трековую модификацию McLaren Senna. Новинке добавили приставку GTR, а тираж ее составит всего 75 единиц.

Каждый автомобиль будет собираться вручную на заводе в британском Уокинге, а стоимость одного экземпляра составит 1 000 000 фунтов стерлингов. Под капотом суперкара разместится бензиновый 4-литровый агрегат на 8 цилиндров с отдачей 825 лошадиных сил. Динамические параметры авто пока засекречены. В пресс-центре McLaren сообщают, что он станет одним из наиболее скоростных гоночных машин. Стандартный вариант исполнения авто берет разгон до первой «сотни» за 2,8 секунды при предельной скорости в 340 км/ч.

Гиперкар снабдили новыми аэродинамическими элементами, среди которых стоит назвать большой диффузор и сплиттер. Благодаря им обеспечивается прижимная сила в 1 000 кг. Еще машину оснастили карбоно-керамическими тормозными механизмами.