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В Женеве представили трековый гиперкар McLaren Senna GTR

Сегодня, 02:00

Британская машиностроительная компания McLaren привезла на Женевский автосалон трековую модификацию McLaren Senna. Новинке добавили приставку GTR, а тираж ее составит всего 75 единиц.

Каждый автомобиль будет собираться вручную на заводе в британском Уокинге, а стоимость одного экземпляра составит 1 000 000 фунтов стерлингов. Под капотом суперкара разместится бензиновый 4-литровый агрегат на 8 цилиндров с отдачей 825 лошадиных сил. Динамические параметры авто пока засекречены. В пресс-центре McLaren сообщают, что он станет одним из наиболее скоростных гоночных машин. Стандартный вариант исполнения авто берет разгон до первой «сотни» за 2,8 секунды при предельной скорости в 340 км/ч.

 

 

 

Гиперкар снабдили новыми аэродинамическими элементами, среди которых стоит назвать большой диффузор и сплиттер. Благодаря им обеспечивается прижимная сила в 1 000 кг. Еще машину оснастили карбоно-керамическими тормозными механизмами.


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