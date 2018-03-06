Дизайн будущих новинок от Hyundai показали на концепте без фар

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Южнокорейские разработчики из компании Hyundai на автосалоне в Женеве, который уже открыт для журналистов, презентовали новый концептуальный спорткар Hyundai Le Fil Rouge, который демонстрирует дизайнерские особенности грядущих новинок бренда. Примечательно, что модель полностью лишена фар, на смену которым пришло более высокотехнологичное решение.

Согласно данным представителей Hyundai, новый концептуальный спорткар Hyundai Le Fil Rouge демонстрирует то, как будут выглядеть будущие модели корейской марки. Отмечается, что частично новый дизайнерский стиль уже показан на новом кроссовере Hyundai Kona, а также на следующей генерации Hyundai Santa Fe. Люк Донкервольке, главный дизайнер марки, отметил, что при создании новинки специалисты вдохновлялись концептом от Italdesign, выпущенным в 1974 году.

Уникальной особенностью нового Hyundai Le Fil Rouge является полное отсутствие привычной передней оптики. Вместо стандартных фар модель получила большую светодиодную панель, расположенную на месте радиаторной решетки.

В салоне концепта расположились четыре раздельных кресла, а центральная консоль получила огромный дисплей. Кроме того, отдельные экраны получают и пассажиры заднего ряда сидений. К сожалению, технические характеристики нового Hyundai Le Fil Rouge не раскрываются.