Новый Toyota Auris показали на автосалоне в Женеве

Сегодня, 03:00

Японская компания Toyota в рамках автосалона в Женеве презентовала новое поколение популярного в Европе хэтчбека Toyota Auris. Отмечается, что модель получит сразу два варианта гибридной установки, а продажи должны начаться уже до конца текущего года.

Разработчики из Toyota отметили, что новый хэтчбек Toyota Auris дебютирует на европейском рынке уже до конца 2018 года, а производство новинки наладят на заводе Toyota в городе Бернастон, Великобритания. Модель базируется на основе новейшего шасси TNGA, которые также использовано в кроссовере Toyota C-HR и гибридном хэтчбеке Toyota Prius актуальной генерации.

В плане внешности новый Toyota Auris существенно отличается от прежней модели. Хэтчбек получил черную контрастную крышу, более агрессивные бамперы и решетку радиатора, а передняя оптика выполнена в соответствии с новым корпоративным стилем марки.

Самый доступный Toyota Auris приводится в движение 1,2-литровым бензиновым мотором, мощность которого будет озвучена позже. Также автомобиль получит 122-сильный гибридный мотор, основанный на 1,8-литровом ДВС, а установка с 2,0-литровым мотором способна генерировать 177 «лошадок». Стоимость Toyota Auris будет озвучена несколько позже.