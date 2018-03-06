Прототип Volkswagen без руля и педалей преобразовали в школьный автобус

Сегодня, 16:00

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen презентовал свой новый прототип Volkswagen Sedric с наименованием School bus. Премьера концепта прошла на Женевском автосалоне.

Кузов нового Volkswagen Sedric School Bus получил желтую окраску, а внутри разместили ящики под одним из кресел и доску для рисования. Никаких дополнительных характеристик о новинке машиностроители не сообщили. Отмечается, что концепт получил систему полуавтономного управления. Указать для концепта направление можно путем нажатия одной кнопки.

Немецкий прототип получил OLED-дисплей вместо лобового стекла, исполняющий развлекательные функции. В Женеве Volkswagen презентовал еще один концепт, лишенный руля и педалей, который зовется Volkswagen I.D. Vizzion. Его снабдили полностью электрическим агрегатом с дальностью хода в 665 км.