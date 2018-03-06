В Женеве дебютировал самый маленький кроссовер Lexus UX

Вчера, 23:00

В рамках проходящего в эти дни автосалона в Женеве состоялась публичная премьера нового кроссовера Lexus UX. Новинка станет самым компактным представителем сегмента SUV марки, а продажи конкурента для Mercedes-Benz GLA, Audi Q3 и BMW X2 стартуют до конца нынешнего года.

Разработчики отметили, что новый Lexus UX стал первой моделью бренда, которая спроектирована на совершенно новой модельной платформе GA-C. Использование такого шасси обеспечивает низкий центр тяжести, а также может гарантировать кроссоверу «проворность хэтчбека».

Что касается технических характеристик, то новый Lexus UX приводится в движение 2,0-литровым бензиновым мотором, отдача которого составляет 170 лошадиных сил. Версия Lexus UX 200h оснащается новейшим плагин гибридным мотором, который использует 2,0-литровый ДВС и блок полимерных аккумуляторов, что гарантирует отдачу в 178 лошадиных сил.

Гибридная версия Lexus UX будет предложена с системой полного привода, который при наличии пробуксовки задних колес подключает электрический мотор. В результате на заднюю ось в пиковой нагрузке может поставляться до 80% крутящего момента. Ожидается, что Lexus UX дебютирует на рынке уже в конце 2018 года.