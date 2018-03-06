В Женеве представлен 1193-сильный гиперкар Zenvo TSR-S для обычных дорог

Сегодня, 14:09

Компания Zenvo из Дании в рамках автосалона в Женеве представила новый 1 193-сильный гиперкар TSR-S. Он представляет собой дорожную версию машины TSR, имеющую слики, каркас безопасности и гоночные кресла. О цене и тираже новинки разработчики пока не говорят.

Основой для дорожного гиперкара Zenvo TSR-S послужил монокок, в изготовлении которого использованы сталь и алюминий. Для изготовления кузовных элементов автомобиля использован карбон.

В моторном отсеке гиперкара Zenvo TSR-S расположена 5,8-литровая установка V8. Для нее предусмотрена семидиапазонная роботизированная трансмиссия. До «сотни» автомобиль разгоняется за 2,8 секунды, при том, что он весит 1 495 килограммов. Вторую «сотню» машина набирает за 6,8 секунды. Порог скорости экстремального купе обозначен на отметке в 325 километров в час.

Гиперкар Zenvo TSR-S оснащен аэродинамическим обвесом, повторяющим тот, что устанавливается на его трековый вариант. Машина также оборудована карбон-керамическими тормозами, получила шины Michelin Pilot Sport Cup 2 и регулируемую подвеску.